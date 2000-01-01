Какое количество вещества содержится в 4 кг водорода?
Физика
Какое количество вещества содержится в 4 кг водорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 моль вещества содержит 6,02*10^23 (^ - знак возведения в степень) Молекулярная масса молекулы водорода составляет 2 г/моль. В 4 кг или 4000 граммах водорода содержится 4000/2=2000 моль водорода. Значит количество вещества будет составлять: 2000*6,02*10^23=1,204*10^27 молекул
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