даны прямая и отрезок.постройте точку такую,чтобы перпендикуляр,опущенный из этой точки на прямую равнялся данному отрезку
Геометрия
даны прямая и отрезок.постройте точку такую,чтобы перпендикуляр,опущенный из этой точки на прямую равнялся данному отрезку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поставьте на прямой точку A, отметьте циркулем длину отрезка, поставьте циркуль в точку А на прямую и нарисуйте дугу. Поставьте перпендикуляр в точку А и проведите линию пресечения с дугой. Вот и все
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