даны прямая и отрезок.постройте точку такую,чтобы перпендикуляр,опущенный из этой точки на прямую равнялся данному отрезку

Геометрия
даны прямая и отрезок.постройте точку такую,чтобы перпендикуляр,опущенный из этой точки на прямую равнялся данному отрезку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поставьте на прямой точку A, отметьте циркулем длину отрезка, поставьте циркуль в точку А на прямую и нарисуйте дугу. Поставьте перпендикуляр в точку А и проведите линию пресечения с дугой. Вот и все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
600 дм в квадрате,выразить в квадратных метрах. 10000см в квадрате,выразить в квадратных метрах.
Ответить
География
Проблема: Можно ли каким-либо способом влиять на формирование или изменение спроса?
Ответить
Физика
Какое количество вещества содержится в 4 кг водорода?
Ответить
Физика
Какое количество вещество содержится в 4 кг водорода?
Ответить
Математика
Двое рабочих выполнили некоторую работу за 20 часов. Один из них, работая отдельно, мог бы выполнить эту работу за 36 часов. За сколько часов мог б...
Ответить