600 дм в квадрате,выразить в квадратных метрах. 10000см в квадрате,выразить в квадратных метрах.

Математика
600 дм в квадрате,выразить в квадратных метрах. 10000см в квадрате,выразить в квадратных метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в одном квадратном метре сто квадратных дециметров 600/100=6 метров в квадрате в одном квадратном метре 10000 квадратных сантиметров 10000/10000=1метр в квадрате
Гость:
100 дм в квадрате =1 м в квадрате 600 дм в квадрате = 6 м в квадрате 10000см в квадрате = 1 м в квадрате
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