600 дм в квадрате,выразить в квадратных метрах. 10000см в квадрате,выразить в квадратных метрах.

в одном квадратном метре сто квадратных дециметров 600/100=6 метров в квадрате в одном квадратном метре 10000 квадратных сантиметров 10000/10000=1метр в квадрате

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100 дм в квадрате =1 м в квадрате 600 дм в квадрате = 6 м в квадрате 10000см в квадрате = 1 м в квадрате