На старом оборудовании за смену можно изготовить 45 деталий,а на новом- 90деталей. Во сколько раз больше объём работы, выполняемой за смену на новом оборудовании,чем на старом? На сколько больше деталей можно изготовить на ново...

Математика

На старом оборудовании за смену можно изготовить 45 деталий,а на новом- 90деталей. Во сколько раз больше объём работы, выполняемой за смену на новом оборудовании,чем на старом? На сколько больше деталей можно изготовить на новом оборудовании, чем на старом, за 2 смены? за три смены?

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