На старом оборудовании за смену можно изготовить 45 деталий,а на новом- 90деталей. Во сколько раз больше объём работы, выполняемой за смену на новом оборудовании,чем на старом? На сколько больше деталей можно изготовить на ново...
Математика
На старом оборудовании за смену можно изготовить 45 деталий,а на новом- 90деталей. Во сколько раз больше объём работы, выполняемой за смену на новом оборудовании,чем на старом? На сколько больше деталей можно изготовить на новом оборудовании, чем на старом, за 2 смены? за три смены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90:45=2 (в два раза больше можно изготовить деталей на новом оборудовании чем на старом. 2)90-45=45(на 45 деталей больше можно изготовить за одну смену ) Значит за 2 смены 45*2=90(на 90 деталей больше) За 3 смены45*3=135(На 135 деталей больше)
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