Равнобедренная трапеция ABCD с основанием BC и AD описана около окружности.Вычислите периметр трапеции,если AB=5см.
Геометрия
Равнобедренная трапеция ABCD с основанием BC и AD описана около окружности.Вычислите периметр трапеции,если AB=5см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вообщем есть сво-во что сумма боковых сторон трапеции в которую вписана окружность равна сумме её оснований, то есть периметр = 20!!!
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