(c-3)*12 =20-4*(c+2)

Математика
(c-3)*12 =20-4*(c+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(C-3) * 12 = 20-4 * (c +2) 12c-36=20-4c-8 12c-36=12-4c 16c=48 c=3
Гость:
12*с-36=20-4*с-8 16*с=48 (переносим 4*с влево, а -36 вправо) с=3 (делим 48 на 16)
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