9в степени икс -4 умножить на 3 в степени икс минус 3 рано нуль
Алгебра
9в степени икс -4 умножить на 3 в степени икс минус 3 рано нуль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 в степени х заменяем на а тогда получаем а квадрат минус 4 а минус 3, находим а, а= 3 или 1. Тогда 3 в степени х равно или 3 или 1, тогда х=3 или х=1 Ответ:3;1.
Гость:
9в степени икс -4 умножить на 3 в степени икс минус 3 рано нуль 3^(2x-8)*3(x-3)=0 2x-8+x-3=1 3x=12 x=4
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