Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середину ребра DC и параллельной плоскости AB1C1.Найдите периметр сечения.

Геометрия

Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середину ребра DC и параллельной плоскости AB1C1.Найдите периметр сечения.

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