Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середину ребра DC и параллельной плоскости AB1C1.Найдите периметр сечения.
Геометрия
Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середину ребра DC и параллельной плоскости AB1C1.Найдите периметр сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сечение строй сам а периметр равен 18 сечение получится точка серидина СС1, середина ВВ1, середина DC, и середина АВ!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Равнобедренная трапеция ABCD с основанием BC и AD описана около окружности.Вычислите периметр трапеции,если AB=5см.
Математика