1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на (3xy во второй степени)возведеное в квадрат
Алгебра
1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на (3xy во второй степени)возведеное в квадрат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени xy^2-13xy^2+5xy^2=-6xy^2 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на (3xy во второй степени)возведеное в квадрат (3x^3*y^4)^3/(3xy^2)^2=(27x^9*y^12)/(9xy^4)=3x^5*y^8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
сторона основи правильної прямокутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди корень з 13 Знайти довжину бічного ребра
Геометрия
Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середин...
Геометрия
Равнобедренная трапеция ABCD с основанием BC и AD описана около окружности.Вычислите периметр трапеции,если AB=5см.
Математика