1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на (3xy во второй степени)возведеное в квадрат

Алгебра

1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на (3xy во второй степени)возведеное в квадрат

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