Плоскость альфа пересекает стороны АВ и ВС треугольника АВС в точках М и Н соответсвенно и паралельна стороне АС.Найдите сторону АС треугольника, если АС-МН=8 см, ВМ:МА=2:1.

Геометрия
Плоскость альфа пересекает стороны АВ и ВС треугольника АВС в точках М и Н соответсвенно и паралельна стороне АС.Найдите сторону АС треугольника, если АС-МН=8 см, ВМ:МА=2:1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чертёж нарисуйте МН параллельно АС и угол В общий - треугольник АВС подобен треугольнику МВН Из подобия ВМ:МА=2:1, значит и ВН:НС=2:1, а тогда МН:АС=2:3. Пусть МН=х, тогда АС=1,5х Из АС-МН=8 получаем 1,5х-х=8; х=16; Тогда АС=1,5ч=24см! Ответ: 24 см.
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