установите вид треугольника по величине его углов, учитывая, что его стороны равны 3,4,5
Математика
установите вид треугольника по величине его углов, учитывая, что его стороны равны 3,4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко=)Сначала находишь наибольшую сторону (здесь это 5) Далее ,что бы определить,какой угол, нужно возвести все числа в квадрат: 5 в кв, 4 в кв, 3в кв. Затем сравни две другие стороны с наибольшей, т.е.: 5х5 ? 4х4 + 3х3 Ответ: 25 = 25, а если обе части равенства равны, то треугольник имеет прямой угол. Треугольник прямоугольный!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
1.xy в квадрате вычесть 13xy во второй степени прибавить 5xy во второй степени 2.(3x в кубе умножить на y в четвертой степени ) в кубе разделить на...
Геометрия
сторона основи правильної прямокутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди корень з 13 Знайти довжину бічного ребра
Геометрия
Дан параллепипед ABCDA1B1C1D1,все грани которого прямоугольники,AD=4,DC=8,CC1=6.Постройте сечение параллепипеда плоскостью,проходящей через середин...