установите вид треугольника по величине его углов, учитывая, что его стороны равны 3,4,5

Математика
установите вид треугольника по величине его углов, учитывая, что его стороны равны 3,4,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко=)Сначала находишь наибольшую сторону (здесь это 5) Далее ,что бы определить,какой угол, нужно возвести все числа в квадрат: 5 в кв, 4 в кв, 3в кв. Затем сравни две другие стороны с наибольшей, т.е.: 5х5 ? 4х4 + 3х3 Ответ: 25 = 25, а если обе части равенства равны, то треугольник имеет прямой угол. Треугольник прямоугольный!
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