Магазин продал кусок ткани длиной 30 метров за три дня.За первый день было продано 2/5 всего куска,за второй - на 2,1/2м больше,чем за первый.Сколько метров ткани продал магазин за третий день?

Математика
Магазин продал кусок ткани длиной 30 метров за три дня.За первый день было продано 2/5 всего куска,за второй - на 2,1/2м больше,чем за первый.Сколько метров ткани продал магазин за третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 : 5 *2 =12 метров продали в 1 день 2) 12 +2 1/2 = 12 + 2,5 =14,5 метров продали во 2 день 3) 30 -12 -14,5 =3,5 метров ткани продали в 3 день
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