Магазин продал кусок ткани длиной 30 метров за три дня.За первый день было продано 2/5 всего куска,за второй - на 2,1/2м больше,чем за первый.Сколько метров ткани продал магазин за третий день?

Математика

Магазин продал кусок ткани длиной 30 метров за три дня.За первый день было продано 2/5 всего куска,за второй - на 2,1/2м больше,чем за первый.Сколько метров ткани продал магазин за третий день?

Автор: Гость