в девяти одинаковых мотках 450м зеленой проволоки.моток синей проволоки на 4м короче.сколько метров синей проволоки в двух мотках?в пяти мотках?

Математика

в девяти одинаковых мотках 450м зеленой проволоки.моток синей проволоки на 4м короче.сколько метров синей проволоки в двух мотках?в пяти мотках?

Автор: Гость