в девяти одинаковых мотках 450м зеленой проволоки.моток синей проволоки на 4м короче.сколько метров синей проволоки в двух мотках?в пяти мотках?
Математика
в девяти одинаковых мотках 450м зеленой проволоки.моток синей проволоки на 4м короче.сколько метров синей проволоки в двух мотках?в пяти мотках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450:9=50м- моток зеленой проволоки; 50-4=46м- моток синей проволоки; 46*2=92- в 2х; 46*5=230- в 5ти;
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