Докажите, что у замкнутой ломаной расстояние между любыми двумя вершинами не больше половины длины ломаной.

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АВСDЕА — замкнутая ломаная. Расстояние между вершинами А и D считатем отрезком,который соединил концы ломаной,значит,согласно теореме о длине ломаной имеем: АD≤АВ + ВС + CD и АD≤АЕ + ED, Теперь складываем два неравенства. 2АD ≤ АВ + ВС + CD + DE + ЕА, АD ≤ 1/2 (АВ + ВС + CD + DE + ЕА).