периметр прямокутника 24см.його ширина на 4 см менша ніж довжина.яка площа прямокутника?

Математика
периметр прямокутника 24см.його ширина на 4 см менша ніж довжина.яка площа прямокутника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ширина х+4 длина (х+х+4)*2=24 2х+4=12 2х=8 х= 4 см ширина 4+4 = 8 см длина S=4 * 8 = 32 кв.см площадь прямоугольника
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