В магазине было 280 кг пшена.За день продали две седьмых его части. Сколько кг пшена осталось.

Математика
В магазине было 280 кг пшена.За день продали две седьмых его части. Сколько кг пшена осталось.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:7=40 кг одна часть 40*2=80 кг две части 280-80=200 кг осталось
Гость:
Продали 280:7*2=40*2=80 Осталось 280-80=200 кг пшена.
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