4х во 2й степени - 20х в 3 й степени = 0

Алгебра
4х во 2й степени - 20х в 3 й степени = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x^2 - 20x^3 = 0; 4x^2(1 - 5x) = 0; 4x^2 = или 1 - 5x = 0; х = 0 или 5х = 1; х = 0,2. Ответ: 0; 0,2
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