4х во 2й степени - 20х в 3 й степени = 0
Алгебра
4х во 2й степени - 20х в 3 й степени = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x^2 - 20x^3 = 0; 4x^2(1 - 5x) = 0; 4x^2 = или 1 - 5x = 0; х = 0 или 5х = 1; х = 0,2. Ответ: 0; 0,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для костра Страшила принес 5 веток, Элли 7 веток, а Железный Дровасек в 4 разабольше, чем Страшила и Элли вместе, Сколько веток принес Железный Дро...
Математика
Математика
Геометрия
Докажите, что у замкнутой ломаной расстояние между любыми двумя вершинами не больше половины длины ломаной.