Вычислить титр 0,2н раствора NaOH

Химия
Вычислить титр 0,2н раствора NaOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярная масса гидроксида натрия равна 40 г/моль 0,2 нормальный раствор содержит 0,2 грамм-эквивалента вещества в 1 литре. Для гидроксида натрия это будет 0,2*40=8 г/л Титр раствора выражается в единицах г/мл. Поэтому титр 0,2 н раствора гидроксида натрия равен 0,008 г/мл.
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