Длина прямоугольника 84 см. На сколько уменьшится площадь прямоугольника,если его ширину уменьшить на 5 см?

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Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле S=a*b a - длина b - ширина По условию длина исходного прямоугольника 84 см а=84 S=84*b=84b Ширину нового прямоугольника уменьшили на 5 см, а значит новая ширина (b-5) см S₁=a*(b-5)=84(b-5)=84*b-420=S-420 см² Значит площадь нового прямоугольника уменьшится на 420 см² Ответ уменьшится на 420 см²