В ЯЩИКЕ 4 БЕЛЫХ И 5 ЗЕЛЕНЫХ ШАРОВ.ИЗ ЯЩИКА НАУГАД ВЫНИМАЮТ 2 ШАРА.КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО ЭТИ ШАРЫ ОКАЖУТСЯ РАЗНОГО ЦВЕТА?

Математика

В ЯЩИКЕ 4 БЕЛЫХ И 5 ЗЕЛЕНЫХ ШАРОВ.ИЗ ЯЩИКА НАУГАД ВЫНИМАЮТ 2 ШАРА.КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО ЭТИ ШАРЫ ОКАЖУТСЯ РАЗНОГО ЦВЕТА?

Автор: Гость