В ЯЩИКЕ 4 БЕЛЫХ И 5 ЗЕЛЕНЫХ ШАРОВ.ИЗ ЯЩИКА НАУГАД ВЫНИМАЮТ 2 ШАРА.КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО ЭТИ ШАРЫ ОКАЖУТСЯ РАЗНОГО ЦВЕТА?
Математика
В ЯЩИКЕ 4 БЕЛЫХ И 5 ЗЕЛЕНЫХ ШАРОВ.ИЗ ЯЩИКА НАУГАД ВЫНИМАЮТ 2 ШАРА.КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ЧТО ЭТИ ШАРЫ ОКАЖУТСЯ РАЗНОГО ЦВЕТА?
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Всего вариантов ББ ЗЗ БЗ Ответ 1/3 за правильность не ручаюсь
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