Некоторую сумму денег вносят в банк на вклад с годовым доходом 6%. Если бы банк выплачивал 4% годовых, то для получения такого же дохода потребовалось бы на 600 рублей больше. Какую сумму вносят в банк?
Алгебра
Некоторую сумму денег вносят в банк на вклад с годовым доходом 6%. Если бы банк выплачивал 4% годовых, то для получения такого же дохода потребовалось бы на 600 рублей больше. Какую сумму вносят в банк?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2%=600р тоді 600/2=300=1% тоді 300*100=30000р
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