в игрушечной армии 8 солдат и 2 офицера.На сколько больше солдат чем офицеров?
Математика
в игрушечной армии 8 солдат и 2 офицера.На сколько больше солдат чем офицеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 6
Гость:
8-2=6 на 6 больше солдат чем офицеров
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