Смесь этана и этилена объемом 200 мл. Рассчитайте объемную долю этилена в смеси, если брома обесцветилось 0,8 г.

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Реакция взаимодействия этилена с бромом: C2H4 + Br2 => C2H4Br2 Молекулярная масса брома 80 г/моль Составляем пропорцию: 22,4 л этилена взаимодействуют с 2*80 г брома Х л этилена взаимодействуют с 0,8 г брома Находим Х: Х=22,4 л * 0,8 г / (2*80 г)= 0,112 л = 112 мл. Находим объемную долю этилена в смеи: 112 мл/200 мл = 0,56 (или 56 об.%) Ответ: объемная доля этилена в смеси 0,56 (или 56 об.%)