Какая масса железа вступит в реакцию с серой,если образовалось 8.8 грамм сульфида железа
Химия
Какая масса железа вступит в реакцию с серой,если образовалось 8.8 грамм сульфида железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: Fe + S => FeS Молекулярные массы: Fe - 56 г/моль FeS - 88 г/моль Составляем пропорцию: Из 56 г железа образуется 88 г сульфида Из Х г железа образуется 8,8 г сульфида Находим Х: Х=56 г * 8,8 г/88г = 5,6 г. Ответ:в реакцию вступит 5,6 г железа.
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