a+b=12.c+b=12.c+a=10.b=?

Гость: Гость:

а+в=12 с+в=12 с+а=10 в=? Это дано Решение: из первого равенства выразим : а=12-в Из второго сделаем то же самое: с=12-в по условию с+а=10, подставляем вместо а и с то, что мы выразили, получаем: с+а=(12-в)+(12-в)=10 при сложении скобки роли не играют, складываем: 24-2*в=10 2*в=24-10=14 в=14:2=7 Ответ: в=7 а=5 (т.к. а=12-в, т.е. 12-7=5) с=5, всё так же, как и в случае с а.