в семье где оба родителя имели нормальный слух родился глухой ребенок. Какой признак является доминантным? Какрвы генотипы всех членов семьи

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Дано: А - Норма слуха(доминант.) а - Глухота(рецессив.) Так как у родителей с нормальным слухом(доминантный признак) родился ребенок с глухотой(рецессивный признак), то родители были носителями рецессивного гена глухоты. Решение: Р. ♀ Аа х ♂ Аа Г. А, а А, а F₁. АА, Аа, Аа, аа 75% - потомство с нормальным слухом 25% - потомство с глухотой Соотношение по фенотипу - 3 : 1 Соотношение по генотипу - 1 : 2 : 1