диоганали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. найдите периметр треугольника COD, если AB=5 DC=12 BD=13
Геометрия
диоганали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. найдите периметр треугольника COD, если AB=5 DC=12 BD=13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD/2=OD=6.5=OC h^2=(6.5)^2+(5\2)^2=48.5 h=7.9 S=7.9*5/2=39.5/2=19.75 я думаю так
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