диоганали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. найдите периметр треугольника COD, если AB=5 DC=12 BD=13

Геометрия

диоганали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. найдите периметр треугольника COD, если AB=5 DC=12 BD=13

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