На троссе подъемного крана висит контейнер с грузом массой2,5т. Изобразите графическив выбранном вами масштабе силы,действующие на контейнер

Физика
На троссе подъемного крана висит контейнер с грузом массой2,5т. Изобразите графическив выбранном вами масштабе силы,действующие на контейнер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg m=2.5 т =2500 kg g=10 F=2500*10=25000 kg =25 т
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