На троссе подъемного крана висит контейнер с грузом массой2,5т. Изобразите графическив выбранном вами масштабе силы,действующие на контейнер

Физика

На троссе подъемного крана висит контейнер с грузом массой2,5т. Изобразите графическив выбранном вами масштабе силы,действующие на контейнер

Автор: Гость