Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из В в А ,он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В. сколько километров междк А и В?
Алгебра
Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из В в А ,он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В. сколько километров междк А и В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 мин= 0.25 час 12t=18(t-0,25) 18t-12t=4,5 6t=4,5 t=0,75 часа 12*0.75=9 км
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