Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из В в А ,он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В. сколько километров междк А и В?

Алгебра

Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из В в А ,он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В. сколько километров междк А и В?

Автор: Гость