Вычисли объем воды которую необходимо выпарить из 200кг 60% серной кислоты для получения 96% раствора
Химия
Вычисли объем воды которую необходимо выпарить из 200кг 60% серной кислоты для получения 96% раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 кг 60% кислоты содержат: 200 кг * 0,6 = 120 кг серной кислоты 200 кг *(1-0,6)=80 кг воды Кислота с концентрацией 96%, которая содержит 120 кг серной кислоты имеет массу: 120/0,96=125 кг, из которых 125-120=5 кг приходится на воду. Т.о. необходимо испарить 80-5=75 кг воды
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