В прямоугольнике ABCD угол ABD равен 42 градуса. Найти больший угол между диагоналями прямоугольника
Геометрия
В прямоугольнике ABCD угол ABD равен 42 градуса. Найти больший угол между диагоналями прямоугольника
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Гость:
42+42=84 180-84=96
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