Ваш друг считает себя неудачником и никчёмным человеком.как можно помочь товарищу повысить свою самооценку?
География
Ваш друг считает себя неудачником и никчёмным человеком.как можно помочь товарищу повысить свою самооценку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самооценка - оценка человека самого себя, своего внешнего вида и внутреннего мира (она может быть высокой, средней и низкой). В данном случае у нас низкая самооценка. В данный период времени у нас идет развитие организма, в том числе и психи. У человека, при изменении психики начинает менятся самооценка. Чтобы ее поднять, надо настроить этого человека на что-нибудь позитивное, психологически. Нужно показать человеку примеры: одноклассники или люди на улице. Это должно помочь.
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