Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?

Экономика

Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?

Автор: Гость