Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?
Экономика
Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работу примем за 1 v1=1/A v2=1/B t=1/(v1+v2) = AB/(A+B)
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