Человек масса которого 60 кг,держит на плечах ящик массой 10кг. С какой силой человек давит на землю?
Физика
Человек масса которого 60 кг,держит на плечах ящик массой 10кг. С какой силой человек давит на землю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1= 60 кг m2 =10 кг Р= ? Решение : m= m1+m2 = 60 кг +10 кг = 70 кг Р=gm = 10 H/кг * 70 кг = 700 Н
Гость:
С силой 700Н, т.к F=mg; F=(60+10)*10=700 Н
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