Верхні кінці двох вертикальних стовпів,які знаходяться на відстані 3,4 м один від одного, з'єднано поперечкою. Висота одного стовпа 5,8 м, а другого 3,9 м.Знайдіть довжину поперечки.

Гость: Гость:

Так як впродовж усієї довжини стовпів відстань між ними однакова, то і на висоті 3,9 м (висота меньшого стовпа) відстань між ствопами складатиме 3,4 м. Довжина поперечки є гіпотенузою трикутника, один із катетів якого дорівнює 3,4 м, а другий (5,8-3,9)=1,9 м (різниця висот стовпів). Знаходимо довжину поперечки: Дп=корінь квадратний((1,9 м)2+(3,4 м)2)=корінь квадратний(3,61+11,56)=корінь квадратний(15,17)=3,89 м. Відповідь: довжина поперечки близько 3,89 м.