угол BOC прямой. найдите угол 1 если угол 2=70 градусам

Геометрия
угол BOC прямой. найдите угол 1 если угол 2=70 градусам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 1 равен 20 градусам. Из 180 надо вычесть сумму двух известных углов.
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