вычислите массу нитрида лития, который можно получить при взаимодействии навески лития массой 0,7 г с азотом. Кфкой объём азота(н.у) ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ?
Химия
вычислите массу нитрида лития, который можно получить при взаимодействии навески лития массой 0,7 г с азотом. Кфкой объём азота(н.у) ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение реакции: 3Li + N2 => 2Li3N Молекулярные массы: Li - 7 г/моль Li3N - 35 г/моль Составляем пропорции: Из 3*7 граммов лития получают 2*35 граммов Li3N Из 0,7 граммов лития получают Х граммов Li3N Находим Х: Х=0,7*2*35/(3*7)=2,33 г Для взаимодействия 3*7 граммов лития необходимо 22,4 литра азота Для взаимодействия 0,7 граммов лития необходимо Y литров азота Находим Y: Y=0,7*22,4/(3*7)=0,75 л Ответ: получится 2,33 г нитрида лития и для этого необходимо 0,75 л азота
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