найти 30-й член арифметической прогрессии: 3;7; .........

Алгебра
найти 30-й член арифметической прогрессии: 3;7; .........
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a30=a1+(30-1)*d d=a2-a1=4 a30=3+(30-1)*d=3+29*4=3+116=119
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислите массу нитрида лития, который можно получить при взаимодействии навески лития массой 0,7 г с азотом. Кфкой объём азота(н.у) ДЛЯ ЭТОГО ПОТР...
Ответить
Алгебра
2-4x+5y=0 выразить каждую переменную через другую
Ответить
География
Ваш друг считает себя неудачником и никчёмным человеком.как можно помочь товарищу повысить свою самооценку?
Ответить
Экономика
Первая бригада может выполнить задание за А дней, а вторая - за В дней.За сколько дней две бригады выполнят задание,работая вместе?
Ответить
Физика
Человек масса которого 60 кг,держит на плечах ящик массой 10кг. С какой силой человек давит на землю?
Ответить