найти 30-й член арифметической прогрессии: 3;7; .........
Алгебра
найти 30-й член арифметической прогрессии: 3;7; .........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a30=a1+(30-1)*d d=a2-a1=4 a30=3+(30-1)*d=3+29*4=3+116=119
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