имеющиеся деньги брат и сестра распредилили так,что сестра получила в 3 раза больше, чем брат.какую часть денег получила сестра и какую часть брат ;сколько процентов всех денег получила сестра и сколько-брат ;какую часть денги ...

Математика

имеющиеся деньги брат и сестра распредилили так,что сестра получила в 3 раза больше, чем брат.какую часть денег получила сестра и какую часть брат ;сколько процентов всех денег получила сестра и сколько-брат ;какую часть денги брата составляют от денег сестры.

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