имеющиеся деньги брат и сестра распредилили так,что сестра получила в 3 раза больше, чем брат.какую часть денег получила сестра и какую часть брат ;сколько процентов всех денег получила сестра и сколько-брат ;какую часть денги ...
Математика
имеющиеся деньги брат и сестра распредилили так,что сестра получила в 3 раза больше, чем брат.какую часть денег получила сестра и какую часть брат ;сколько процентов всех денег получила сестра и сколько-брат ;какую часть денги брата составляют от денег сестры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x рублей получил брат, тогда все деньги=x+3x=4x. Сестра получила 3/4 всех денег. Брат получил 1/4 всех денег. Сестра получила 75% всех денег. Брат получил 25% всех денег. Деньги брата составляют 1/3 часть от денег сестры.
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