79y-(23y-15y)найти значение выражения если y=15; y=309

Гость: Гость:

[latex]79y-(23y-15y)=79y-23y+15y=71y[/latex] или [latex]79y-(23y-15y)=79y-8y=71y[/latex] Если [latex]y=15[/latex], то [latex]71*15=1065[/latex] Если [latex]y=309[/latex], то [latex]71*309=21939[/latex]