79y-(23y-15y)найти значение выражения если y=15; y=309
Алгебра
79y-(23y-15y)найти значение выражения если y=15; y=309
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]79y-(23y-15y)=79y-23y+15y=71y[/latex] или [latex]79y-(23y-15y)=79y-8y=71y[/latex] Если [latex]y=15[/latex], то [latex]71*15=1065[/latex] Если [latex]y=309[/latex], то [latex]71*309=21939[/latex]
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