Гость: Гость:

[latex]arccos(-1)+arccos0= \pi + \frac{ \pi }{2} = \frac{3 \pi }{2} [/latex] Пусть [latex]arccos(-1)= \alpha [/latex], тогда [latex]cos \alpha =-1[/latex], значит [latex] \alpha = \pi [/latex] Пусть [latex]arccos0= \beta [/latex], тогда [latex]cos \beta =0[/latex], значит [latex] \beta = \frac{ \pi }{2} [/latex]