arccos(-1)+arccos0

Алгебра
arccos(-1)+arccos0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]arccos(-1)+arccos0= \pi + \frac{ \pi }{2} = \frac{3 \pi }{2} [/latex] Пусть [latex]arccos(-1)= \alpha [/latex],  тогда  [latex]cos \alpha =-1[/latex],  значит [latex] \alpha = \pi [/latex] Пусть [latex]arccos0= \beta [/latex],       тогда  [latex]cos \beta =0[/latex],  значит  [latex] \beta = \frac{ \pi }{2} [/latex]
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