Найдите коэффициент 2-х квадратов, если периметр первого равен 24 см, а сторона др. квадрата-18 см.
Геометрия
Найдите коэффициент 2-х квадратов, если периметр первого равен 24 см, а сторона др. квадрата-18 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У первого квадрата сторона равна 24см:4=6см (т.к. стороны квадрата равны между собой), у второго сторона 18 см, следовательно, второй в 18см:6см=3 раза больше, коэф-т = 3.
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