Высоты параллелограмма проведенные из вершины острого угла образуют угол 150 градусов.Найти площадь параллелограмма если его стороны 12 и 18 см

Геометрия

Высоты параллелограмма проведенные из вершины острого угла образуют угол 150 градусов.Найти площадь параллелограмма если его стороны 12 и 18 см

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