под действием силы 20Н тело движетса с ускорением 0,4м/с.Если на него действует силы 50Н,то какое ускорение оно приобретает?

Физика

под действием силы 20Н тело движетса с ускорением 0,4м/с.Если на него действует силы 50Н,то какое ускорение оно приобретает?

Автор: Гость