под действием силы 20Н тело движетса с ускорением 0,4м/с.Если на него действует силы 50Н,то какое ускорение оно приобретает?
Физика
под действием силы 20Н тело движетса с ускорением 0,4м/с.Если на него действует силы 50Н,то какое ускорение оно приобретает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два способа. 1 - пропорция 0,4 - 20 а - 50 => a= (50*0,4)/20=1 2 - способ с раскрытием физического смысла)) F=ma (по 2 з-ну Ньютона) => m=F/a=20/0,4=50кг a=F/m=50/50=1 м/с в квадрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?
Геометрия
Высоты параллелограмма проведенные из вершины острого угла образуют угол 150 градусов.Найти площадь параллелограмма если его стороны 12 и 18 см
Обществознание
Математика
у бабушки не хватает 8 канфет чтоб раздать своим внукам по 6 канфет если она раздаст по4 канфеты то у ниё астанитса 6 канфет Сколька у ниё внукав и...