Вычислите сколько литров воздуха потребуется для сжигания серы массой 12 грамм, Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21%

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Уравнение реакции горения серы: S + O2 =>SO2 Молекулярная масса серы 32 г/моль Составляем пропорцию: Для сжигания 32 г серы необходимо 22,4 л кислорода Для сжигания 12 г серы необходимо Х л кислорода Находим Х: Х=12 г * 22,4 л/32 г=8,4 л. Так как в воздухе содержится 21% кислорода, то воздуха необходимо в объеме: 8,4 л/(21%/100)=40 л Ответ: необходимо 40 л воздуха.