В сахарной свёкле содержится 18,5% сахара. Сколько сахара содержится в 35,5 т сахарной свёклы? Округлите ответ до десятых долей тонны

Математика

В сахарной свёкле содержится 18,5% сахара. Сколько сахара содержится в 35,5 т сахарной свёклы? Округлите ответ до десятых долей тонны

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