В сахарной свёкле содержится 18,5% сахара. Сколько сахара содержится в 35,5 т сахарной свёклы? Округлите ответ до десятых долей тонны
Математика
В сахарной свёкле содержится 18,5% сахара. Сколько сахара содержится в 35,5 т сахарной свёклы? Округлите ответ до десятых долей тонны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35,5 тонн * 18,5%/100=6,5675 тонн=6,6 тонн
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