объясни смысл поговорок -Старость не радость- молодость не жизнь -Старый хочет спать ,а молодой играть -Молодость плечами крепка,а старость -головой
География
объясни смысл поговорок -Старость не радость- молодость не жизнь -Старый хочет спать ,а молодой играть -Молодость плечами крепка,а старость -головой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
смысл в следующем, пока молодой много энергии и задора, но у старого человека много знаний и опыта. Баланс между силой и знанием перетекает от молодости к старости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Вычислите сколько литров воздуха потребуется для сжигания серы массой 12 грамм, Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21%
Физика
под действием силы 20Н тело движетса с ускорением 0,4м/с.Если на него действует силы 50Н,то какое ускорение оно приобретает?
Математика
книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза.Альбом дороже карандаша на 28 рублей.Сколько стоит книга?