На тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, по ходу движения прыгает мальчик массой 40 кг, движущийся со скоростью 4 м/с. Какой станет скорость тележки???
Физика
На тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, по ходу движения прыгает мальчик массой 40 кг, движущийся со скоростью 4 м/с. Какой станет скорость тележки???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1*v1+m2*v2=(m1+m2)*v V=(m1*v1+m2*v2)/(m1+m2) V=(50*1+40*4)/(50+40)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В сахарной свёкле содержится 18,5% сахара. Сколько сахара содержится в 35,5 т сахарной свёклы? Округлите ответ до десятых долей тонны
География
объясни смысл поговорок -Старость не радость- молодость не жизнь -Старый хочет спать ,а молодой играть -Молодость плечами крепка,а старость -головой
Математика