найдите сторну ромба если его диагонали равны 12см и 16см
Геометрия
найдите сторну ромба если его диагонали равны 12см и 16см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ABCD - ромб AC, BD - диагонали AC пересекает BD=O AC=12 BD=16 Найти: AB Решение: 1) AO=OC=6 (по свойству ромба) 2)BO=OD=8 (по свойству ромба) 3) Рассмотрим треугольник ABO (угол AOB=90 градусов) AO=6, BO=8=> AB=10 (Пифагорова тройка)
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