вычислите объем и число молекул оксида серы образующегося при сжигании 16 г серы
Химия
вычислите объем и число молекул оксида серы образующегося при сжигании 16 г серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: S + O2 => SO2 Молекулярная масса серы 32 Составляем пропорцию: из 32 г серы образуется 22,4 литра оксида серы из 16 г серы образуется Х литров оксида серы Находим Х: Х=(16*22,4/32) л=11,2 л Так как образуется 0,5 моль оксида серы, то число молекул будет составлять количество: 0,5 моль * 6,02*10^23 1/моль=3,01*10^23 Ответ: Объем полученного газа составляет 11,2 л, число молекул 3,01*10^23 штук.
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